Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Breitungen/Werra - Winne (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026, gegen 12:05 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 27-jährigen VW Fahrer in der Winne-Siedlung bei Breitungen/Werra.

Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich gleich heraus, dass dieser jedoch keine Fahrerlaubnis besaß. Dies war jedoch noch nicht genug. Auch ein Drogentest zeigte ein positives Vorergebnis an, sodass der VW Fahrer die Beamte ins Klinikum nach Schmalkalden begleiten musste, um eine Blutprobe abzugeben.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlabnis und unter der Einwirkung von berauschenden Mitteln wurde gegen den 27-Jährigen eingeleitet.

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