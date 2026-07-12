LPI-SHL: Von der Sonne geblendet

Schleusingen (ots) - Auf einem Campingplatz an einem See kam es in der Nacht vom 11.07.2026 zum 12.07.2026 zu einer ausschweifenden Feierlichkeit einer Personengruppe von 9 Leuten. Diese störten durch ihre Party und ihren Alkoholkunsum andere Campinggäste. Den Weisungen des Personals folgten die jungen Leute nur bedingt und feierten weiter. Erst nachdem die Polizei ebenfalls zum Einsatz kam, konnte mit der Gruppe ruhig ...

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