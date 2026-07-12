LPI-SHL: Von der Sonne geblendet
Barchfeld (ots)
Am Freitagabend befuhr ein 55-jähriger in der Ortslage Barchfeld die Liebensteiner Straße und beabsichtigte nach links in die Nürnberger Straße abzubiegen. Aufgrund der tief stehenden Sonne übersah der Fahrer den 48-jährigen Vorfahrtsberechtigten, welcher von der Nürnberger Straße in Richtung Kreisverkehr fuhr. Auf Höhe der dortigen Einmündung kam es folglich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und es entstand unfallbedingter Sachschaden.
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