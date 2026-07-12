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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Laute Party beendet vorzeitig den Campingurlaub

Schleusingen (ots)

Auf einem Campingplatz an einem See kam es in der Nacht vom 11.07.2026 zum 12.07.2026 zu einer ausschweifenden Feierlichkeit einer Personengruppe von 9 Leuten. Diese störten durch ihre Party und ihren Alkoholkunsum andere Campinggäste. Den Weisungen des Personals folgten die jungen Leute nur bedingt und feierten weiter. Erst nachdem die Polizei ebenfalls zum Einsatz kam, konnte mit der Gruppe ruhig und sachlich Rücksprache gehalten werden. Wegen Missachtung der Platzordnung mussten diese jedoch das Gelände verlassen und so ihren Campingurlaub vorzeitig abbrechen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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