Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motoradfahrer kommt von der Fahrbahn ab und wird verletzt

Masserberg (ots)

Am Samstag, dem 11.07.2026 gegen 13:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 2052 zwischen Fehrenbach und Masserberg. Ein 79-jähriger Motorradfahrer unterschätzte eine Linkskurve und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er eine Böschung hinauf fuhr und einen Baum streifte, kam er zurück auf die Fahrbahn und stürzte dort. Das Motorrad erlitt dabei einen Totalschaden, die Verletzungen des Fahrers waren glücklicherweise nicht schwer, zur Behandlung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Auch die Feuerwehr kam zum Einsatz, um die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu befreien. Im Zeitraum der Unfallaufnahme und Reinigung kam es zur teilweisen Sperrung der Landstraße.

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