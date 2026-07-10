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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Verkehrszeichen und Zaun gestoßen

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Donnerstag zwischen 13:15 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Dahlienweg in Suhl und bog entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links in den Tulpenweg ab. Beim Rangieren in dem engen Bereich stieß der Unbekannte gegen ein Verkehrszeichen und einen Gartenzaun. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0172131/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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