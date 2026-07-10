LPI-SHL: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall
Ritschenhausen (ots)
Donnerstagnachmittag wartete eine 75-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt auf der Landstraße zwischen Neubrunn und Obermaßfeld, um nach links auf die Neubrunner Straße in Ritschenhausen abzubiegen. Eine in gleicher Richtung fahrende 31-jährige Autofahrerin erkannte den wartenden Pkw zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeugführerinnen kamen leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Die Straße war über eine Stunde voll gesperrt.
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