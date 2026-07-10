PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bier und Wein aus dem Keller entwendet

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagabend gewaltsam vier Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus in der Friedensstraße in Hildburghausen. Aus einem Abteil entwendeten die Unbekannten drei Flaschen Rotwein und 17 Flaschen Bier. Der Sach- und Entwendungsschaden wird auf über 120 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu den Kellereinbrüchen nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0172412/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 10:55

    LPI-SHL: Einbruch in Anglerhütte

    Hirschbach (Schleusingen) (ots) - In der Zeit von Mittwochabend, 21:05 Uhr, bis Donnerstagvormittag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Holzhütte an der Talsperre bei Hirschbach, die durch einen Anglerverein als Lager genutzt wird. Was genau entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 10:25

    LPI-SHL: Vorfahrtsberechtigten übersehen

    Barchfeld (ots) - Eine 47-jährige Autofahrerin wollte Donnerstagvormittag aus einem Grundstück nach links auf die Nürnberger Straße in Barchfeld auffahren. Dabei übersah sie einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 69-jährigen Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 14:12

    LPI-SHL: Bei Unfall überschlagen

    Hildburghausen (ots) - Donnerstagmittag (09.07.2026) befuhr ein 83-jähriger Autofahrer die Bundesstraße 89 zwischen Ebenhards und Hildburghausen. Er verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw und geriet ins Schleudern. Das Auto landete im Straßengraben und überschlug sich. Der 83-Jährige kam verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Um das Fahrzeug kümmerte sich der Abschleppdienst. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren