LPI-SHL: Bier und Wein aus dem Keller entwendet
Hildburghausen (ots)
Unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagabend gewaltsam vier Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus in der Friedensstraße in Hildburghausen. Aus einem Abteil entwendeten die Unbekannten drei Flaschen Rotwein und 17 Flaschen Bier. Der Sach- und Entwendungsschaden wird auf über 120 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu den Kellereinbrüchen nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0172412/2026 entgegen.
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