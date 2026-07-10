Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Anglerhütte

Hirschbach (Schleusingen) (ots)

In der Zeit von Mittwochabend, 21:05 Uhr, bis Donnerstagvormittag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Holzhütte an der Talsperre bei Hirschbach, die durch einen Anglerverein als Lager genutzt wird. Was genau entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0171942/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

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