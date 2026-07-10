Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrtsberechtigten übersehen

Barchfeld (ots)

Eine 47-jährige Autofahrerin wollte Donnerstagvormittag aus einem Grundstück nach links auf die Nürnberger Straße in Barchfeld auffahren. Dabei übersah sie einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 69-jährigen Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die 47-Jährige blieb unverletzt. Um das nicht mehr fahrbereite Auto des 69-Jährigen kümmerte sich der Abschleppdienst. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

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