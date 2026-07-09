LPI-SHL: Bei Unfall überschlagen
Hildburghausen (ots)
Donnerstagmittag (09.07.2026) befuhr ein 83-jähriger Autofahrer die Bundesstraße 89 zwischen Ebenhards und Hildburghausen. Er verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw und geriet ins Schleudern. Das Auto landete im Straßengraben und überschlug sich. Der 83-Jährige kam verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Um das Fahrzeug kümmerte sich der Abschleppdienst.
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