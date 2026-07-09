LPI-SHL: Bei Unfall überschlagen

Belrieth (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 19-jähriger Autofahrer Donnerstagmorgen (09.07.2026) auf der Hauptstraße (B89) in Belrieth auf die Gegenfahrspur. Er prallte zunächst mit dem Auto eines entgegenkommenden 52-Jährigen zusammen und anschließend mit einer Garage. Der 19-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und der 52-Jährige schwer. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten ...

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