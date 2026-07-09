LPI-SHL: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss
Suhl (ots)
Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten am späten Mittwochabend einen 46-jährigen E-Scooter-Fahrer in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille und auch ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis sowie Amphetamin/Methamphetamin. Nach der Blutentnahme im Klinikum untersagten die Polizisten dem 46-Jährigen die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell