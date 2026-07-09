LPI-SHL: Radfahrerin gestreift
Eisfeld (ots)
Eine 77-Jährige fuhr Mittwochnachmittag mit ihrem Auto auf der Bundesstraße zwischen Eisfeld und Hirschendorf. Beim Vorbeifahren streifte sie eine in gleicher Richtung fahrende 43-jährige Radfahrerin, welche daraufhin stürzte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro. Sowohl die 43-Jährige, als auch die Autofahrerin kamen leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.
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