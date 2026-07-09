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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drei Fallrohre entwendet

Meiningen (ots)

In der Zeit von Dienstagabend, 20:00 Uhr, bis Mittwochnachmittag entwendeten unbekannte Täter drei Fallrohre aus Kupfer von einem Wohn- und Geschäftshaus in der Charlottenstraße in Meiningen. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0171211/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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