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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit E-Scooter aufgefahren und abgehauen

Eisfeld (ots)

Mittwochnachmittag wollte eine Autofahrerin von der Breiten Straße in
Eisfeld nach links auf die bevorrechtigte Justus-Jonas-Straße 
auffahren. Sie musste verkehrsbedingt warten, als sie plötzlich einen
dumpfen Schlag hörte. Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer war 
auf ihren Pkw aufgefahren und war anschließend umgehend in Richtung 
Schleusinger Straße geflüchtet. An dem schwarzen E-Scooter befand 
sich kein Kennzeichen. Der augenscheinlich jugendliche Fahrer konnte 
durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden:
- schlanke Gestalt
- rot-blonde Haare
- auffallend helle Haut
Die Person trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze kurze Hose.
Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei 
ermittelt wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet 
Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des 
Aktenzeichens 0171103/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen 
zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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