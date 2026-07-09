Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit E-Scooter aufgefahren und abgehauen

Eisfeld (ots)

Mittwochnachmittag wollte eine Autofahrerin von der Breiten Straße in Eisfeld nach links auf die bevorrechtigte Justus-Jonas-Straße auffahren. Sie musste verkehrsbedingt warten, als sie plötzlich einen dumpfen Schlag hörte. Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer war auf ihren Pkw aufgefahren und war anschließend umgehend in Richtung Schleusinger Straße geflüchtet. An dem schwarzen E-Scooter befand sich kein Kennzeichen. Der augenscheinlich jugendliche Fahrer konnte durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden: - schlanke Gestalt - rot-blonde Haare - auffallend helle Haut Die Person trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze kurze Hose. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0171103/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

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