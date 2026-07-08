Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zella-Mehlis (ots)

Eine 40-jährige Autofahrerin ordnete sich Dienstagmittag gegen 11:45 Uhr von der Autobahn 71 aus Richtung Scheinfurt kommend auf der Linksabbiegerspur ein, um in der Folge auf die Suhler Straße in Zella-Mehlis abzubiegen. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhr die Frau in den Kreuzungsbereich ein. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, welcher aus Richtung Suhl in Richtung Zella-Mehlis unterwegs war, fuhr plötzlich an ihr vorbei und streifte mit der Beifahrerseite seines Wagens den Frontbereich des Autos der Geschädigten. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Am Opel der 40-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Auch das Fahrzeug des Verursachers muss erheblich beschädigt worden sein. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0169796/2026 entgegen.

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