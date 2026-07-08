Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Baum geprallt und überschlagen

Helmers (ots)

Dienstagmorgen befuhr eine 58-jährige Autofahrerin die Landstraße zwischen Helmers und Georgenzell. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn und stieß gegen einen Baum. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Um den nicht mehr fahrbereiten Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

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