LPI-SHL: Baum auf der Fahrbahn
Schleusingen (ots)
Am späten Dienstagabend fuhr ein 16-jähriger Mopedfahrer auf einem Feldweg zwischen Schleusingen und Hinternah. Aufgrund eines querliegenden Baumes auf dem Weg bremste der Jugendliche, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 16-Jährige verletzte sich leicht und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Moped entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.
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