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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Baum auf der Fahrbahn

Schleusingen (ots)

Am späten Dienstagabend fuhr ein 16-jähriger Mopedfahrer auf einem Feldweg zwischen Schleusingen und Hinternah. Aufgrund eines querliegenden Baumes auf dem Weg bremste der Jugendliche, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 16-Jährige verletzte sich leicht und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Moped entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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