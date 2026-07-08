LPI-SHL: Baum auf der Fahrbahn

Schleusingen (ots) - Montagvormittag erschien ein Mann bei der Polizei und zeigte einen Diebstahl aus seiner Wohnung am Samstag zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr an. Eine bislang unbekannte Frau klingelte in diesem Zeitraum an der Wohnung des Seniors in der Straße "Am Schützenplatz" in Schleusingen. Sie gab an dringend auf die Toilette zu müssen, weshalb ihr der Mann den Zutritt zu seiner Wohnung gewährte. ...

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