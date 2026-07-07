LPI-SHL: Zeugen gesucht
Suhl (ots)
In der Zeit vom 03.07.2026 bis 05.07.2026 wurden in Suhl in der Straße Am Lautenbach auf einer Länge von ca. 100 Metern mehrere Schmierereien angebracht. Wer Hinweise zu möglichen Tätern oder dem Tatgeschehen geben kann, meldet dies bitte bei der Suhler Polizei unter 03681-369-0.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id-sf.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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