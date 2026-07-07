LPI-SHL: Zeugen gesucht

Rohr (ots) - Unbekannte Täter machten sich in der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen an einem Bagger zu schaffen, der auf einer Baustelle in der Straße "Am Bahnhof" in Rohr abgestellt war. Sie öffneten gewaltsam zwei Werkzeugfächer und den Tankdeckel, wodurch ein Sachschaden von etwa 300 Euro entstand. Aus dem Tank zapften die Unbekannten ungefähr 60 Liter Diesel im Gesamtwert von ca. 120 Euro ab. Die Polizei ...

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