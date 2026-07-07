Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bagger auf Baustelle angegriffen

Rohr (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen an einem Bagger zu schaffen, der auf einer Baustelle in der Straße "Am Bahnhof" in Rohr abgestellt war. Sie öffneten gewaltsam zwei Werkzeugfächer und den Tankdeckel, wodurch ein Sachschaden von etwa 300 Euro entstand. Aus dem Tank zapften die Unbekannten ungefähr 60 Liter Diesel im Gesamtwert von ca. 120 Euro ab. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0168107/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

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