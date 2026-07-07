Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Überholvorgang

Benshausen (ots)

Montagvormittag befuhr eine 43-jährige Autofahrerin die Otto-Keiner-Straße in Benshausen in Richtung Ebertshausen. Sie setzte zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs an und stieß frontal mit dem Auto eines entgegenkommenden 36-Jährigen zusammen. Sowohl die Frau, als auch der Mann erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Um die Fahrzeugen, an denen ein Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro entstand, kümmerte sich der Abschleppdienst. Die Fahrbahn war etwa anderthalb Stunden voll gesperrt.

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