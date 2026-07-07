LPI-SHL: Mit Lkw zusammengestoßen
Themar (ots)
Ein 80-jähriger Autofahrer fuhr Montagnachmittag auf der Hildburghäuser Straße in Themar in Fahrtrichtung Hildburghausen. Er setzte plötzlich zum Linksabbiegen an und stieß mit einem entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Lkw zusammen. Der 80-Jährige wurde bei dem Unfall leicht, seine 77-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Beide kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der 71-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro. Die Fahrbahn war über eine Stunde voll gesperrt.
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