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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Lkw zusammengestoßen

Themar (ots)

Ein 80-jähriger Autofahrer fuhr Montagnachmittag auf der Hildburghäuser Straße in Themar in Fahrtrichtung Hildburghausen. Er setzte plötzlich zum Linksabbiegen an und stieß mit einem entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Lkw zusammen. Der 80-Jährige wurde bei dem Unfall leicht, seine 77-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Beide kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der 71-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro. Die Fahrbahn war über eine Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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