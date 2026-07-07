Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Traktor abgebrannt

Rohr (ots)

Montagnachmittag mähte ein 59-Jähriger mit seinem Traktor eine Wiese nahe der Landstraße 1131 in der Gemarkung Rohr. Er bemerkte, dass sich sein Fahrzeug ungewöhnlich stark erhitzte, stieg aus und sah bereits Flammen im Motorraum. Die alarmierte Feuerwehr konnte das vollständige Ausbrennen des Traktors nicht mehr verhindern. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 150.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Brandursächlich war nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt.

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