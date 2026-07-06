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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garagen aufgebrochen

Meiningen (ots)

Sonntagmorgen gegen 05:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in mehrere Garagen eines Garagenkomplexes in der Straße "Am Kiliansberg" in Meiningen ein. Aus einer Garage entwendeten die Unbekannten ein dunkelgrünes Trekkingrad der Marke "Cube". Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Verbleib des Fahrrads geben können, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0167742/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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