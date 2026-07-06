Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe der Bushaltestelle zerstört

Schmalkalden (ots)

Unbekannte Täter zerstörten in der Zeit von Samstag bis Sonntagmorgen, 09:00 Uhr, die linke Glasscheibe an der Rückwand der Bushaltestelle in der Recklinghäuser Straße an der Einmündung zum Parkplatz "Steinerne Wiese" in Schmalkalden. Die anderen zwei Teile der Rückwand enthielten bereits zuvor kein Glas mehr. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0167730/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

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