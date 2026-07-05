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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht im Rahmen der Simson-Ausfahrt mit einer verletzten Person - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Im Rahmen der Simson-Ausfahrt in Suhl kam es am 04.07.2026 in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 17:45 Uhr kurz vor dem Congress Centrum (CCS) zu einer Unfallflucht, deren genauer Hergang derzeit Gegenstand der Ermittlungen ist. Nach bisherigen Erkenntnissen standen zwei Kleinkrafträder hintereinander. Auf dem vorderen Fahrzeug befanden sich ein Mann und seine Beifahrerin, auf dem dahinterstehenden Kleinkraftrad saß ein weiterer Mann. Nach Angaben des Fahrers des vorderen Kleinkraftrades trat eine bislang unbekannte Person hinzu und schlug auf den Ganghebel des hinteren Fahrzeugs. In der Folge schnippte das hintere Kleinkraftrad nach vorne, wobei das Vorderrad die Beifahrerin auf dem vorderen Kleinkraftrad am Hinterkopf traf. Die Frau wurde hierbei verletzt und musste im Anschluss im Klinikum behandelt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, sich beim Inspektionsdienst Suhl unter Angabe des Aktenzeichens 0167440/2026 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id-sf.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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