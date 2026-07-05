Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizei warnt vor dubiosen Tauschgeschäften

Hildburghausen (ots)

Am 03.07.2026 gegen 19:15 Uhr wurde ein 18-Jähriger mit seinem Pkw auf der Straße von Leimrieht in Richtung Hildburghausen von einem unbekannten ausländischen Mann angehalten, welcher mit seinem silbernen Audi, besetzt mit zwei weiteren Personen, am Fahrbahnrand stand. Der unbekannte Mann spielte eine Notsituation vor und fragte den 18-Jährigen, ob er ihm 7.000 belarussische Rubel, ausschließlich in 500er-Scheinen, in Euro umtauschen könne. Ein solcher Tausch erschien dem jungen Mann im ersten Moment mit Blick auf den Wechselkurs verlockend, weshalb er 1.290 Euro von der Bank abhob und dem Unbekannten übergab. Erst auf den zweiten Blick wurde deutlich, dass das belarussiche Geld nach einer Währungsreform entwertet wurde und einen deutlich niedrigeren Gegenwert hat.

Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen, welche sich meist an abgelegenen Orten oder Landstraßen ereignen. Gehen Sie nicht auf derartige Tauschangebote ein und informieren Sie die Polizei.

Zum vorliegenden Sachverhalt sucht die Polizei Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0166726/2026 auf der Polizeiinspektion Hildburghausen melden können.

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