Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht bei Simsonausfahrt mit einer verletzten Person - Zeugenaufruf

Suhl (ots)

Im Rahmen der Simson-Ausfahrt in Suhl kam es am 04.07.2026 in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 17:45 Uhr kurz vor dem Congress Centrum (CCS) zu einer Unfallflucht, deren genauer Hergang derzeit Gegenstand der Ermittlungen ist. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich ein Fahrer und seine Beifahrerin auf einem Moped, als eine bislang unbekannte Person auf den Ganghebel des Fahrzeugs schlug. In der Folge setzte sich das Moped ruckartig nach vorne in Bewegung, wodurch die Beifahrerin verletzt wurde. Sie erlitt eine Kopfverletzung und musste im Anschluss im Klinikum behandelt werden. Im Zuge der Ermittlungen wird auch Hinweisen aus sozialen Netzwerken nachgegangen. In diesem Zusammenhang steht eine Person im Fokus der Ermittlungen, wobei die Täterschaft derzeit nicht abschließend geklärt ist. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur tatverdächtigen Person geben können, sich beim Inspektionsdienst Suhl unter Angabe des Aktenzeichens 0167440/2026 zu melden.

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