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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verwendung verfassungswidriger Symbole in Suhl - Polizei sucht nach Zeugen

Suhl (ots)

In der Zeit bis zum 03.07.2026, 11:28 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter mehrere Einrichtungen und Gegenstände im öffentlichen Bereich entlang der Würzburger Straße in Suhl, nahe der Viaduktkreuzung. Insgesamt wurden zehn verfassungsfeindliche Symbole mit schwarzem Permanentmarker auf Stromkästen, Sitzbänken, einen Brückenpfeiler sowie eine Bodenplatte aufgebracht. Darüber hinaus wurde eine Bank mit einem fremdenfeindlichen Schriftzug versehen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zur Tatzeit geben können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Suhl unter Angabe des Aktenzeichens 0166491/2026 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id-sf.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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