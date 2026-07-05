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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines Kennzeichens - Polizei bittet um Hinweise

Zella-Mehlis (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 04.07.2026, 16:00 Uhr, bis Samstag, 05.07.2026, 10:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die hintere Kennzeichentafel eines bei der Gartenanlage Böhmerberg in Zella-Mehlis geparkten Opel Crossland. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Wer im genannten Zeitraum im Bereich der Gartenanlage Böhmerberg in Zella-Mehlis verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0167688/2026 bei dem Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id-sf.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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