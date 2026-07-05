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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sauna beschädigt - Zeugen gesucht

Masserberg (ots)

Im Zeitraum vom 04.07.2026, 21:00 Uhr bis zum 05.07.2026, 00:30 Uhr kam es durch bislang unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung in einem Hotel in Masserberg. Konkret betraten sie den für jedermann zugänglichen Eingangsbereich und deaktivierten das dort befindliche Überwachungssystem. In der weiteren Folge drangen die unbekannten Täter in den Wellnessbereich ein und beschädigten dort die Glasscheibe einer Sauna. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0167539/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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