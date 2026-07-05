LPI-SHL: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Bad Salzungen (ots) - Am 04.07.2026 um 10:30 Uhr teilte ein 32jähriger Mann telefonisch der Polizei mit, dass er gerade in Bad Salzungenm, Otto-Grotewohl-Straße durch eine männliche Person mit einem Spray ins Gesicht gesprüht wurde, so dass er jetzt nichts mehr sehen kann. Der Täter wäre mit einem Pkw Dacia geflüchtet, dem der Geschädigte versuchte zu Folgen. Beide Parteien konnten durch die eingesetzten Beamten ...

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