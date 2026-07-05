LPI-SHL: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht
Zella-Mehlis (ots)
In der Rathausstraße in Zella-Mehlis, auf Höhe der Hausnummer 80, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (03.07.2026 auf 04.07.2026) zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten an zwei geparkten Fahrzeugen jeweils einen Außenspiegel. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Der Inspektionsdienst bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0167027/2026 zu melden.
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