LPI-SHL: mit altem Versicherungskennzeichen gefahren
Bad Salzungen/ Barchfeld (ots)
Während der Streifentätigkeit stellten die Beamten am 04.07.2026 gegen 18:59 Uhr in Barchfeld / Immelborn am Riedhügel eine Fahrerin eines e-Scooter mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen aus 2025 fest.
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