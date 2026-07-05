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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: mit altem Versicherungskennzeichen gefahren

Bad Salzungen/ Barchfeld (ots)

Während der Streifentätigkeit stellten die Beamten am 04.07.2026 gegen 18:59 Uhr in Barchfeld / Immelborn am Riedhügel eine Fahrerin eines e-Scooter mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen aus 2025 fest.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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