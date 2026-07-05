LPI-SHL: mit altem Versicherungskennzeichen gefahren

Bad Salzungen (ots) - In der Bahnhofstraße in Bad Salzungen kam es am 03.07.2026 gegen 17:47 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge ein 50jähriger Mann durch einen 19 und 16 Jährigen verletzt wurde, so dass er ins Klinikum verbracht werden musste. Ersten Ermittlungen zu Folge gab es zuznächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Geschädigten und den zwei Jugendlichen. In der weiteren ...

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