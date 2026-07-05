Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pfefferspray zum Einsatz gebracht

Bad Salzungen (ots)

Am 04.07.2026 um 10:30 Uhr teilte ein 32jähriger Mann telefonisch der Polizei mit, dass er gerade in Bad Salzungenm, Otto-Grotewohl-Straße durch eine männliche Person mit einem Spray ins Gesicht gesprüht wurde, so dass er jetzt nichts mehr sehen kann. Der Täter wäre mit einem Pkw Dacia geflüchtet, dem der Geschädigte versuchte zu Folgen. Beide Parteien konnten durch die eingesetzten Beamten dann in der Ratsstraße in Bad Salzungen festgestellt werden. Ersten Ermittlungen zu Folge gab es eine verbale Auseinandersetzung in deren Folge der 42jährige Täter dann unvermittelt ein Pfefferspray aus der Tasche zog und den Geschädigten ansprühte. Das Pfefferspray konnte vor Ort sichergestellt werden. der Geschädigte wurde ins Klinikum verbracht. Durch die Polizeibeamten wurden die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen aufgenommen.

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