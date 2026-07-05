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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln veruracht

Bad Salzungen / Barchfeld (ots)

Gegen 21:05 Uhr am 03.07.2026 kam es zu einem Verkehrsunfall in Barchfeld im Vorwerk. Ein 19jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Golf befuhr die Straße Am Vorwerk aus Richtung des edeka Marktes kommend in Richtung Industriegebiet. In einer Linkskurve verliert der Fahrzeugführer, vermutlich auf Grund zu hoher Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Fahrzeug, kommt nach links von der Fahrbahn ab, durchbricht einen Zaun und kommt in einem Regenrückhaltebecken zum Stehen. Ein freiwilliger Drogenvortest während der Unfallaufnahme ist positiv, so das bei Fahrzeugführer eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt wird.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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