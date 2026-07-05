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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht zu dreisten Ladendieben

Bad Salzungen (ots)

Am 03.07.2026 gegen 15:50 Uhr meldete eine Mitarbeiterin eines Einkaufmarktes in Bad Salzungen in der Clara-Zetkin-Straße einen Ladendiebstahl. 2 männliche Personen hatten den Einkaufswagen mit diversen Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen vollgeladen und verließen den Einkaufsmarkt über den Eingangsbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Sie luden den Inhalt des Einkaufswagen anschließend in einen VW Transporter und flüchteten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug nicht mehr im Zuständigkeitsbereich der PI Bad Salzungen festgestellt werden.

Hinweise die zur Aufklärung der Straftat und zur Ergreifung der Täter dienen, nimmt die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 03695 5510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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