PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheit im Straßenverkehr

Schmalkalden (ots)

Am Sonntagmorgen führten Polizeibeamte der PI Schmalkalden-Meiningen Verkehrskontrollen in der Kasseler Straße in Schmalkalden durch. Um 03:00 Uhr wurde ein 38jähriger Fharzeugführer eines Pkw festgestellt, im Rahmen der Kontrolle erpustete er einen Alkoholwert von 0,78 Promille. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit mindestens 1 Monat Fahrverbot sowie ein Bußgeld nicht unter 500,- EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 0361/5743-86100
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 05.07.2026 – 08:00

    LPI-SHL: Drogenfahrt

    Schmalkalden (ots) - Am Samstagabend führten Polizeibeamte der PI Schmalkalden-Meiningen Verkehrskontrollen am Stiller Tor in Schmalkalden durch. 22:10 Uhr wurde ein 29jähriger Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass er sein Fahrzeug unter der Wirkung von Cannabis führte. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit mindestens einem Monat Fahrverbot und einem Bußgeld nicht unter 500,- EUR. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 08:00

    LPI-SHL: Garage aufgebrochen

    Meiningen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter gewaltsam in insgesamt 3 Garagen in Meiningen ein. Aus einer dieser Garagen wurde eine hochwertige Angelausrüstung im Wert von etwa 2.000 EUR entwendet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: 0361/5743-86100 E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 07:49

    LPI-SHL: Mopedfahrerin verletzt

    Bad Salzungen/ Gerstengrund (ots) - Am 03.07.2026 um 14:20 Uhr kam es kurz vor der Ortslage Gestengrund zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem Pkw. Die 17jährige Mopedfaherin befuhr die Straße von Gerstengrund kommend in Richtungs Zitters und war vermutlich einen kurzen Augenblick unaufmerksam in dessen Folge sie auf die Gegenfahrbahn geriet, wo sie mit dem entgegenkommenden Pkw VW Passat einer 38jährigen Frau kollidierte. Die Mopedfahrerin kam durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren