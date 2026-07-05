LPI-SHL: Trunkenheit im Straßenverkehr
Schmalkalden (ots)
Am Sonntagmorgen führten Polizeibeamte der PI Schmalkalden-Meiningen Verkehrskontrollen in der Kasseler Straße in Schmalkalden durch. Um 03:00 Uhr wurde ein 38jähriger Fharzeugführer eines Pkw festgestellt, im Rahmen der Kontrolle erpustete er einen Alkoholwert von 0,78 Promille. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit mindestens 1 Monat Fahrverbot sowie ein Bußgeld nicht unter 500,- EUR.
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