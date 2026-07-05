LPI-SHL: Drogenfahrt
Schmalkalden (ots)
Am Samstagabend führten Polizeibeamte der PI Schmalkalden-Meiningen Verkehrskontrollen am Stiller Tor in Schmalkalden durch. 22:10 Uhr wurde ein 29jähriger Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass er sein Fahrzeug unter der Wirkung von Cannabis führte. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit mindestens einem Monat Fahrverbot und einem Bußgeld nicht unter 500,- EUR.
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