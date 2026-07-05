LPI-SHL: Garage aufgebrochen
Meiningen (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter gewaltsam in insgesamt 3 Garagen in Meiningen ein. Aus einer dieser Garagen wurde eine hochwertige Angelausrüstung im Wert von etwa 2.000 EUR entwendet.
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