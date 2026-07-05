LPI-SHL: Garage aufgebrochen

Bad Salzungen/ Gerstengrund (ots) - Am 03.07.2026 um 14:20 Uhr kam es kurz vor der Ortslage Gestengrund zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem Pkw. Die 17jährige Mopedfaherin befuhr die Straße von Gerstengrund kommend in Richtungs Zitters und war vermutlich einen kurzen Augenblick unaufmerksam in dessen Folge sie auf die Gegenfahrbahn geriet, wo sie mit dem entgegenkommenden Pkw VW Passat einer 38jährigen Frau kollidierte. Die Mopedfahrerin kam durch den ...

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