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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garage aufgebrochen

Meiningen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter gewaltsam in insgesamt 3 Garagen in Meiningen ein. Aus einer dieser Garagen wurde eine hochwertige Angelausrüstung im Wert von etwa 2.000 EUR entwendet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 0361/5743-86100
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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