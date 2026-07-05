PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrerin hatte Glück im Unglück

Bad Salzungen/ Vacha (ots)

Am 03.07.2026 kam es gegen 11:30 Uhr in Vacha in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 8jähriges Mädchen verletzt wurde. Dieses befuhr mit dem Fahrrad den Gehweg und wollte auf Höhe der Hausnummer 53 die Straße überqueren. Dabei achtete das Mädchen nicht auf den Pkw welcher auf der Straße gefahren kam. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte eine Kollission nicht mehr verhindert werden. Durch den Zusammenstoß erlitt das Mädchen zum Glück nur leichte Verletzungen und wurde zur Kontrolle ins Klinikum verbracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Bad Salzungen
Telefon: 03695 551 0
E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 04.07.2026 – 12:06

    LPI-SHL: Wildwechsel mit Folgen

    Römhild (ots) - Am späten Freitagabend befuhr ein 43-jähriger Fahrer eines E-Bikes die Ortsverbindungsstraße von Römhild in Richtung Mönchshof. Circa ein Kilometer vor Mönchshof überquerte ein Reh die Straße, woraufhin der E-Bike-Fahrer versuchte auszuweichen, jedoch anschließend zu Fall kam. Hierbei zog er sich eine Kopfplatzwunde und Verletzungen am Schlüsselbein zu. Gegenüber den eingetroffenen Polizeibeamten äußerte er, zuvor vier Bier getrunken zu haben. ...

    mehr
  • 04.07.2026 – 11:29

    LPI-SHL: Unfall im Kreuzungsbereich

    Hildburghausen (ots) - Freitagabend gegen 20:15 Uhr beabsichtigte ein 17-jähriger Mopedfahrer aus der Birkenfelder Straße die bevorrechtigte Coburger Straße zu kreuzen, um in der Folge in die Marienstraße zu fahren. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 48-jährige Fahrerin eines VW Tiguan und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Am Moped des Unfallverursachers entstand Totalschaden. Am Pkw entstand ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 14:54

    LPI-SHL: Story 5949435

    Suhl (ots) - Der am Abend des 28.06.2026 verunfallte Autofahrer ist gestern Abend im Krankenhaus verstorben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen Telefon: 0361/5743-86100 E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren