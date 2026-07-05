Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrerin hatte Glück im Unglück

Bad Salzungen/ Vacha (ots)

Am 03.07.2026 kam es gegen 11:30 Uhr in Vacha in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 8jähriges Mädchen verletzt wurde. Dieses befuhr mit dem Fahrrad den Gehweg und wollte auf Höhe der Hausnummer 53 die Straße überqueren. Dabei achtete das Mädchen nicht auf den Pkw welcher auf der Straße gefahren kam. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte eine Kollission nicht mehr verhindert werden. Durch den Zusammenstoß erlitt das Mädchen zum Glück nur leichte Verletzungen und wurde zur Kontrolle ins Klinikum verbracht.

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