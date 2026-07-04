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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wildwechsel mit Folgen

Römhild (ots)

Am späten Freitagabend befuhr ein 43-jähriger Fahrer eines E-Bikes die Ortsverbindungsstraße von Römhild in Richtung Mönchshof. Circa ein Kilometer vor Mönchshof überquerte ein Reh die Straße, woraufhin der E-Bike-Fahrer versuchte auszuweichen, jedoch anschließend zu Fall kam. Hierbei zog er sich eine Kopfplatzwunde und Verletzungen am Schlüsselbein zu. Gegenüber den eingetroffenen Polizeibeamten äußerte er, zuvor vier Bier getrunken zu haben. Zur Behandlung seiner Verletzungen sowie zur Durchführung einer Blutentnahme wurde er ins Klinikum Meiningen verbracht. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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