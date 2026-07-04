LPI-SHL: Unfall im Kreuzungsbereich
Hildburghausen (ots)
Freitagabend gegen 20:15 Uhr beabsichtigte ein 17-jähriger Mopedfahrer aus der Birkenfelder Straße die bevorrechtigte Coburger Straße zu kreuzen, um in der Folge in die Marienstraße zu fahren. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 48-jährige Fahrerin eines VW Tiguan und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Am Moped des Unfallverursachers entstand Totalschaden. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Während die Tiguan-Fahrerin unverletzt blieb, wurde der Mopedfahrer leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum Hildburghausen verbracht.
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