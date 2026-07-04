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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall im Kreuzungsbereich

Hildburghausen (ots)

Freitagabend gegen 20:15 Uhr beabsichtigte ein 17-jähriger Mopedfahrer aus der Birkenfelder Straße die bevorrechtigte Coburger Straße zu kreuzen, um in der Folge in die Marienstraße zu fahren. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 48-jährige Fahrerin eines VW Tiguan und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Am Moped des Unfallverursachers entstand Totalschaden. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Während die Tiguan-Fahrerin unverletzt blieb, wurde der Mopedfahrer leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum Hildburghausen verbracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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