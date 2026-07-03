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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Alkoholeinfluss zu schnell gefahren

Mittelstille (ots)

Am 02.07.26 führten Beamte der PI Schmalkalden-Meiningen eine Geschwindigkeitskontrolle in der Suhler Straße in Mittelstille durch. Gegen 21:30 Uhr wurde ein 34-jähriger Fahrer eines Renault aufgrund überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen beider Verstöße eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 0361/5743-86100
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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