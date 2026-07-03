LPI-SHL: Unter Alkoholeinfluss zu schnell gefahren

Hirschbach (ots) - Da sich ein Rad seines Autos während der Fahrt löste, verlor ein 26-jähriger Autofahrer Mittwochabend auf der Landstraße zwischen Hirschbach und Suhl die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach mit dem Fahrzeug. Der 26-Jährige wurde verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Da ein mit ihm im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis verlief, erfolgte eine ...

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