LPI-SHL: Unter Alkoholeinfluss zu schnell gefahren
Mittelstille (ots)
Am 02.07.26 führten Beamte der PI Schmalkalden-Meiningen eine Geschwindigkeitskontrolle in der Suhler Straße in Mittelstille durch. Gegen 21:30 Uhr wurde ein 34-jähriger Fahrer eines Renault aufgrund überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen beider Verstöße eingeleitet.
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