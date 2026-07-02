LPI-SHL: Kupferrohre aus Firmengebäude entwendet
Steinbach-Hallenberg (ots)
In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Altersbacher Straße in Steinbach-Hallenberg. Im Inneren entwendeten die Unbekannten mindestens 100 Meter Kupferrohre der Kühlanlage. Der Gesamtschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib der Kupferrohre oder verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0164513/2026 entgegen.
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