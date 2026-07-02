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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kupferrohre aus Firmengebäude entwendet

Steinbach-Hallenberg (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Altersbacher Straße in Steinbach-Hallenberg. Im Inneren entwendeten die Unbekannten mindestens 100 Meter Kupferrohre der Kühlanlage. Der Gesamtschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib der Kupferrohre oder verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0164513/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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