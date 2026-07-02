Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rad verloren - Unfall

Hirschbach (ots)

Da sich ein Rad seines Autos während der Fahrt löste, verlor ein 26-jähriger Autofahrer Mittwochabend auf der Landstraße zwischen Hirschbach und Suhl die Kontrolle über seinen Pkw. Er kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach mit dem Fahrzeug. Der 26-Jährige wurde verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Da ein mit ihm im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis verlief, erfolgte eine Blutentnahme. Um den stark beschädigten Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell