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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Mähfahrzeug gekracht

Neidhartshausen (ots)

Mittwochvormittag befuhr eine 74-jährige Autofahrerin die Bundesstraße zwischen Dermbach und Neidhartshausen. Zur gleichen Zeit mähte der 37-jährige Fahrer eines Mähfahrzeuges den rechten Randstreifen. Kurz vor Neidhartshausen fuhr die Frau aus bislang ungeklärter Ursache auf das Mähfahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie in ihrem Pkw eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten die 74-Jährige aus dem Wrack und brachten sie schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 37-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 11.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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