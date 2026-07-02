Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Mähfahrzeug aufgefahren

Haina (ots)

Der 21-jährige Fahrer eines Mähfahrzeuges fuhr Mittwochmorgen auf der Landstraße zwischen Haina und Exdorf und mähte dort den rechten Randstreifen neben der Fahrbahn. Ein 75-jähriger Autofahrer befuhr die Strecke in gleicher Richtung und konnte nach einer Kurve nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß gegen den mähenden Lkw. Der 75-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht, seine 74-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Beide Personen kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Um den Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

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