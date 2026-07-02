Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bargeld entwendet

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstagabend, 18:45 Uhr, bis Mittwochmorgen , 04:00 Uhr, gewaltsam in ein Geschäftsgebäude in der Langenfelder Straße in Bad Salzungen ein. Im Inneren befinden sich unter anderem eine Bäckerei und eine Fleischerei. Die Unbekannten entwendeten aus beiden Filialen jeweils Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei Suhl sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0163864/2026 zu melden.

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