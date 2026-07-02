Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wem gehört das Pedelec?

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Suhl (ots)

Montagvormittag sprach ein Polizeibeamter einen Radfahrer vor dem Inspektionsdienst in Suhl an. In einem kurzen Gespräch gab der Mann an, dass es nicht sein Pedelec sei. Er ließ das Rad vor der Polizeidienststelle zurück und lief davon. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrrad bislang nicht zur Fahndung ausgeschrieben ist. Wer kann Hinweise auf den Eigentümer geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0161714/2026 beim Inspektionsdienst Suhl. Hinweis: Eine Herausgabe ist nur mit einem Eigentumsnachweis möglich.

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