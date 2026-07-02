Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Suhl (ots)

Ein 37-jähriger Autofahrer fuhr Mittwochabend auf der Landstraße zwischen Suhl und Schmiedefeld. Er überholte auf der kurvigen Strecke zwei Autos und kam nach einer scharfen Kurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Im Auto befanden sich insgesamt fünf Personen - zwei Kinder im Alter von 5 und 11 Jahren sowie eine 41-jährige Frau erlitten schwere Verletzungen, ein weiteres 5-jähriges Kind und der Fahrer wurden leicht verletzt. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber und ein Gutachter waren vor Ort im Einsatz. Um das Auto kümmerte sich der Abschleppdienst. Es entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro.

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