LPI-SHL: Gestürzt und schwer verletzt

Suhl (ots) - Dienstagabend steckten zwei Männer in einem Einkaufsmarkt in der Ilmenauer Straße in Suhl Nahrungs- und Genussmittel im Gesamtwert von etwa 35 Euro in einen mitgeführten Rucksack. An der Kasse sprach eine Mitarbeiterin die beiden darauf an, woraufhin sie den Rucksack stehen ließen und flüchteten. Die alarmierten Polizisten stellten die Männer im Alter von jeweils 26 Jahren in der Nähe fest. Sie erwartet eine Anzeige wegen des Ladendiebstahls. Rückfragen ...

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