LPI-SHL: Gestürzt und schwer verletzt
Gumpelstadt (ots)
Mittwochmittag (01.07.2026) fuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer auf der Landstraße zwischen Gumpelstadt und Schweina. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Er verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Um das Motorrad, an dem ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand, kümmerte sich der Abschleppdienst.
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